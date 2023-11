La definizione e la soluzione di: Il patrono di Verona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Il patrono di verona

(disambigua). zeno, o zenone (mauretania, 300 – verona, 12 aprile 371), è stato l'ottavo vescovo di verona ed è venerato come santo dalla chiesa cattolica... La basilica di San Zeno, conosciuta anche con il nome di chiesa di San Zeno Maggiore o chiesa di San Zenone, è un importante luogo di culto cattolico ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

