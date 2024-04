La Soluzione ♚ Può essere blind

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Può essere blind. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TRUST

Curiosità su Puo essere blind: Quarterback dai placcaggi degli avversari provenienti dai lati che non può vedere, i blind sides appunto, da cui deriva il titolo del film. oher, soprannominato... Il trust (lett. "fiducia" in inglese) o fondo fiduciario è un istituto del sistema giuridico di common law, sorto nell'ambito della giurisdizione di equity, che serve a regolare una molteplicità di rapporti giuridici di natura patrimoniale (isolamento e protezione di patrimoni, gestioni patrimoniali controllate e in materia di successioni, pensionistica, diritto societario e fiscale). Nulla ha a che vedere con l'istituto in argomento il termine antitrust, insieme di norme/istituzione a garanzia della effettiva concorrenza nei mercati economici: in tale caso il termine inglese "trust" è da intendersi nella sua accezione di "cartello" o ...

