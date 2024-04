La Soluzione ♚ Può essere geometrica

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Può essere geometrica. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : FIGURA

Curiosità su Puo essere geometrica: Possono essere scelte per descrivere un fenomeno: quelle più comunemente impiegate sono le tre cosiddette medie pitagoriche (aritmetica, geometrica e armonica)... Figura – in geometria, costruzione data da un insieme di punti, linee e superfici Figura replicante – figura geometrica scomponibile in parti ad essa simili Figura – in retorica, qualsiasi procedimento stilistico per cui vocaboli o costrutti sono adoperati in modo da rendere più efficace il discorso Figura – in araldica, ciascuna delle immagini che formano lo scudo Figura – in teologia, la credenza secondo cui un fatto (che si suppone storico) ne preannuncia un altro, a sua volta adempimento del primo Figura – elemento artistico del disegno Figura – tipica combinazione utilizzata nelle tecniche di gioco del Lotto Figura o Fgura – città di ...

