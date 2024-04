La Soluzione ♚ Può essere costiera

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Può essere costiera. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : GUARDIA

Curiosità su Puo essere costiera: Borghi della costiera amalfitana, fino alla realizzazione dell'attuale strada statale costiera per opera dei borbone. per anni continuato ad essere usato come... La Guardia di Finanza (in acronimo G. di F. o GdF) è una delle forze di polizia italiane ad ordinamento militare, con competenza generale in materia economica e finanziaria. È direttamente dipendente dal Ministro dell'economia e delle finanze e guidata dal Comandante generale della Guardia di Finanza. Trae le proprie origini nel 1774 dalla Legione Truppe Leggere ed è istituita nel 1862 come Corpo delle Guardie doganali del Regno d'Italia fino al 1881, allorquando divenne Corpo della Regia Guardia di Finanza. La celebrazione dell'anniversario, che originariamente ricorreva il 5 luglio fino al 1965, fu definitivamente spostata al 21 giugno, a ...

