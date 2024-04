La Soluzione ♚ Può essere conforme

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Può essere conforme. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : COPIA

Curiosità su Puo essere conforme: In matematica, in particolare nella geometria conforme, una mappa conforme (o isogonica) è una funzione che conserva gli angoli. più formalmente, una mappa... Copia e incolla Copia anastatica Copia conforme Copia conforme all'originale Copia per conoscenza Copia per conoscenza nascosta Copia di sicurezza Copia forense Copia privata

