È causa di mal di denti

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'È causa di mal di denti' è 'Carie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARIE

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Perché la soluzione è Carie? La carie si forma quando i batteri presenti nella bocca attaccano lo smalto dei denti, creando piccole cavità. Questo processo può essere favorito da una cattiva igiene orale e dall'assunzione frequente di zuccheri. Con il tempo, la carie può approfondirsi, provocando dolore e sensibilità. Per evitarla, è importante lavare i denti regolarmente e fare controlli dal dentista. La prevenzione aiuta a mantenere un sorriso sano.

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È causa di mal di denti nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Carie

La soluzione associata alla definizione "È causa di mal di denti" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Carie'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: È causa di mal di denti

È causa di mal di denti Risposta: CARIE

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: C____

C____ Inizia con: C

C Finisce con: E

Le 5 lettere della soluzione

C Como A Ancona R Roma I Imola E Empoli

La soluzione 'Carie' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È causa di mal di denti". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.