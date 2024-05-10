È causa di mal di denti
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'È causa di mal di denti' è 'Carie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CARIE
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Perché la soluzione è Carie? La carie si forma quando i batteri presenti nella bocca attaccano lo smalto dei denti, creando piccole cavità. Questo processo può essere favorito da una cattiva igiene orale e dall'assunzione frequente di zuccheri. Con il tempo, la carie può approfondirsi, provocando dolore e sensibilità. Per evitarla, è importante lavare i denti regolarmente e fare controlli dal dentista. La prevenzione aiuta a mantenere un sorriso sano.
È causa di mal di denti nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Carie
La soluzione associata alla definizione "È causa di mal di denti" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Carie'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: È causa di mal di denti
- Risposta: CARIE
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: C____
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Carie' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È causa di mal di denti". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Causa mal di denti Può essere una causa del mal di denti Provoca mal di denti È causa di mal d orecchi Causa mal di gola
Altre definizioni collegate
Con causa: Vortice che causa gravi danni
Con denti: Uno dei denti centrali