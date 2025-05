Possono essere baciate in poesia nei cruciverba: la soluzione è Rime

RIME

Curiosità e Significato di "Rime"

Approfondisci la parola di 4 lettere Rime: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Rime? Le rime sono quelle sequenze di suoni che si ripetono alla fine dei versi in una poesia, creando un effetto musicale e armonioso. Questi giochi di parole non solo rendono il testo più piacevole da ascoltare, ma possono anche esaltare il significato e le emozioni espresse dall'autore. In un certo senso, si può dire che le rime baciano le parole, unendole in un abbraccio sonoro che incanta chi legge o ascolta.

Come si scrive la soluzione Rime

Hai davanti la definizione "Possono essere baciate in poesia" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

I Imola

M Milano

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C C A T I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CACTI" CACTI

