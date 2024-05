La Soluzione ♚ I Blind gruppo metal di Mirror mirror La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : GUARDIAN . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. GUARDIAN

Significato della soluzione per: I blind gruppo metal di mirror mirror Il Guardian (in inglese The Guardian), in precedenza The Manchester Guardian, è un quotidiano britannico fondato nel 1821 a Manchester. Dal 1960 la sua sede è a Londra. Viene stampato in entrambe le città, ed esce sei giorni a settimana dal lunedì al sabato, mentre la domenica esce in sua vece, per lo stesso gruppo editoriale, l'Observer. Benché politicamente orientato su posizioni di centro-sinistra (da un sondaggio del 2000 emerse che all'epoca il lettorato del quotidiano era all'80% laburista, mentre nel 2005 era al 48% laburista e al 34% liberal-democratico), il Guardian fa parte del gruppo di quotidiani in lingua inglese considerati stampa di riferimento per accuratezza e imparzialità di esposizione.

