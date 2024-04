La Soluzione ♚ Può essere da balia

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Può essere da balia. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SPILLA

Curiosità su Puo essere da balia: Domestiche. da giovane ha avuto la pignaccola (malattia fiabesca contagiosa che si può avere una sola volta nella vita). balia bea viene da poverinia,... Una spilla è un oggetto di gioielleria o bigiotteria decorativo disegnato per essere agganciato su un capo dell'abbigliamento come giacche, bluse, camicie o vestiti. Le spille sono generalmente realizzate in metallo prezioso come argento o oro, ma a volte anche bronzo o altri materiali meno pregiati. Spesso le spille sono decorate con smalto o pietre preziose. Il loro utilizzo può essere meramente ornamentale, ma possono anche servire a tenere uniti insieme due capi. L'uso delle spille era di moda già fra gli antichi romani e fra i greci, oltre che fra i celti, tuttavia le spille più antiche rinvenute in Europa risalgono all'età del ...

