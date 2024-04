La Soluzione ♚ Può essere autonomo

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Può essere autonomo. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ENTE

Curiosità su Puo essere autonomo: Datore di lavoro subordinato. in ogni caso il prestatore di lavoro autonomo può essere obbligato al rispetto dei limiti e delle condizioni contenute nel... L'ente indica etimologicamente qualcosa che è; può dunque riferirsi a diversi concetti: Ente geometrico, in geometria, indica un punto, retta o piano. Ente (filosofia), termine filosofico che significa "ciò che è" e che rimanda quindi al concetto di Essere (filosofia) ovvero quelle determinazioni di una cosa, specificate nella sua "definizione", che ne costituiscono la natura; Ente (diritto), istituzione organizzata per determinati fini (ad esempio, nel diritto italiano, una fondazione, una società in accomandita semplice, ecc.). Se all'ente viene riconosciuta la personalità giuridica, l'ente è una persona giuridica, o ente morale. Ente ...

