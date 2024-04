La Soluzione ♚ Può essere armato ma mai con le armi

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Può essere armato ma mai con le armi. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CEMENTO

Curiosità su Puo essere armato ma mai con le armi: le forze armate dell'iran (in persiano: ) sono costituite da tre branche (o armi), l’esercito (in persiano: ... Il cemento, in edilizia, indica una varietà di materiali da costruzione, in particolare leganti idraulici, che miscelati con acqua sviluppano proprietà adesive (proprietà idrauliche). La Germania era, nel 2014, il primo produttore in Europa (il secondo era l'Italia). Si stima che nel 2009 si siano prodotte 36 milioni di tonnellate di cemento, pari a circa 601 kg per abitante. La produzione mondiale del 2008 è stata di 2,83 miliardi di tonnellate, ossia circa 450 kg pro capite.

