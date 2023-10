Reparto armato posto a guardia e a difesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Reparto armato posto a guardia e a difesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : PRESIDIO MILITARE

Significato/Curiosita : Reparto armato posto a guardia e a difesa

Stato centro nautico e sommozzatori reparto artificieri della polizia di stato reparto a cavallo della polizia di stato reparto cinofili della polizia... Stato centro nauticosommozzatoriartificieri della polizia di statocavallo della polizia di statocinofili della polizia... Cartagine (in latino: Carthago o Karthago; in greco antico: ad, Karchedn; in arabo , Qaraj; in berbero: , Kartajen; in ebraico , Kartago), nome derivante dal fenicio <QRT DŠT>, Qart-adašt, Città nuova, inteso come "Nuova Tiro" è stata un'antica città fenicia, una delle più importanti colonie puniche del Mediterraneo e, all'epoca del suo massimo splendore, capitale di un piccolo impero che includeva territori dell'attuale Spagna orientale, la Corsica e la Sardegna sud-occidentale, la parte occidentale della Sicilia e le coste della Libia. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 20 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Reparto armato posto a guardia e a difesa : reparto; armato; posto; guardia; difesa; reparto della Polizia contro la malavita organizzata sigla; Dirige un reparto d ospedale; In ospedale il reparto per i bambini; Un reparto dell officina; reparto in breve; Il primo carro armato ; Carro armato tedesco; Il gladiatore armato di tridente; Può essere anche armato ; Quello armato si usa nelle costruzioni; Un quesito posto agli elettori; Un posto per l invitato; I tifosi che in genere prendono posto nelle curve dello stadio; Quando è perfetto tutto è al suo posto ; Chi è in d attesa aspetta il posto ; Un componente della guardia del corpo dei sultani; È di guardia nell ospedale; Cane da guardia ; Imponente cane da guardia ; Una scimmia guardia del corpo; Privi d ogni difesa ; Le ultime in difesa ; Gioca in difesa della sua rete; Nave ausiliaria di difesa dei porti; Un associazione per la difesa delle tradizioni agroalimentari;

Cerca altre Definizioni