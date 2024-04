La Soluzione ♚ Più che coraggioso

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Più che coraggioso. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : EROICO

Curiosità su Piu che coraggioso: Maialino coraggioso (babe) è un film del 1995 diretto da chris noonan; è l'adattamento cinematografico del libro omonimo di dick king-smith, che racconta... Il nudo eroico o nudità ideale è un concetto dell'arte e della cultura classica che si propone di descrivere l'utilizzo del corpo umano nudo soprattutto, ma non solo, nella scultura greca; con esso si vuole indicare che il soggetto umano apparentemente mortale raffigurato nella scultura è in realtà un essere semi-divino, ossia un Eroe. Questa convenzione ha avuto il suo inizio durante il periodo della Grecia arcaica (800-480 a.C.) ed in seguito adottato anche dalla scultura ellenistica e dalla scultura romana. Il concetto ha operato sia per i ritratti di figure maschili che per quelli di figure femminili (nei ritratti di Venere e altre ...

