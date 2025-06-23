Satiricamente epico
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SOLUZIONE: EROICOMICO Il genere satiricamente epico è l'eroicomico e cioè quello che tratta un argomento prosaico in tono epico e si dice di commedia o teatro eroico
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Satiricamente epico
- Risposta: EROICOMICO IL GENERE SATIRICAMENTE EPICO È L'EROICOMICO E CIOÈ QUELLO CHE TRATTA UN ARGOMENTO PROSAICO IN TONO EPICO E SI DICE DI COMMEDIA O TEATRO EROICO
- Lunghezza: 132 lettere
- Schema parole: 12-6-13-5-1-11-1-4-6-3-6-2-9-8-2-4-5-1-2-4-2-8-1-6-6
- Schema utile: E______________ ______ _____________ _____ _ _'__________ _ ____ ______ ___ ______ __ _________ ________ __ ____ _____ _ __ ____ __ ________ _ ______ ______
- Inizia con: E
- Finisce con: O
Le 132 lettere della soluzione
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