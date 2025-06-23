Satiricamente epico

Sara Verdi | 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 132 lettere per la definizione 'Satiricamente epico' è 'Eroicomico il Genere Satiricamente Epico È L'eroicomico E Cioè Quello Che Tratta Un Argomento Prosaico In Tono Epico E Si Dice Di Commedia O Teatro Eroico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EROICOMICO Il genere satiricamente epico è l'eroicomico e cioè quello che tratta un argomento prosaico in tono epico e si dice di commedia o teatro eroico

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Satiricamente epico nei cruciverba: la soluzione di 132 lettere è Eroicomico il Genere Satiricamente Epico È L'eroicomico E Cioè Quello Che Tratta Un Argomento Prosaico In Tono Epico E Si Dice Di Commedia O Teatro Eroico

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Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Satiricamente epico
  • Risposta: EROICOMICO IL GENERE SATIRICAMENTE EPICO È L'EROICOMICO E CIOÈ QUELLO CHE TRATTA UN ARGOMENTO PROSAICO IN TONO EPICO E SI DICE DI COMMEDIA O TEATRO EROICO
  • Lunghezza: 132 lettere
  • Schema parole: 12-6-13-5-1-11-1-4-6-3-6-2-9-8-2-4-5-1-2-4-2-8-1-6-6
  • Schema utile: E______________ ______ _____________ _____ _ _'__________ _ ____ ______ ___ ______ __ _________ ________ __ ____ _____ _ __ ____ __ ________ _ ______ ______
  • Inizia con: E
  • Finisce con: O

Le 132 lettere della soluzione

E Empoli
R Roma
O Otranto
I Imola
C Como
O Otranto
M Milano
I Imola
C Como
O Otranto
-
-
-
I Imola
L Livorno
 
G Genova
E Empoli
N Napoli
E Empoli
R Roma
E Empoli
 
S Savona
A Ancona
T Torino
I Imola
R Roma
I Imola
C Como
A Ancona
M Milano
E Empoli
N Napoli
T Torino
E Empoli
 
E Empoli
P Padova
I Imola
C Como
O Otranto
 
È -
 
L Livorno
' -
E Empoli
R Roma
O Otranto
I Imola
C Como
O Otranto
M Milano
I Imola
C Como
O Otranto
 
E Empoli
 
C Como
I Imola
O Otranto
È -
 
Q Quarto
U Udine
E Empoli
L Livorno
L Livorno
O Otranto
 
C Como
H Hotel
E Empoli
 
T Torino
R Roma
A Ancona
T Torino
T Torino
A Ancona
 
U Udine
N Napoli
 
A Ancona
R Roma
G Genova
O Otranto
M Milano
E Empoli
N Napoli
T Torino
O Otranto
 
P Padova
R Roma
O Otranto
S Savona
A Ancona
I Imola
C Como
O Otranto
 
I Imola
N Napoli
 
T Torino
O Otranto
N Napoli
O Otranto
 
E Empoli
P Padova
I Imola
C Como
O Otranto
 
E Empoli
 
S Savona
I Imola
 
D Domodossola
I Imola
C Como
E Empoli
 
D Domodossola
I Imola
 
C Como
O Otranto
M Milano
M Milano
E Empoli
D Domodossola
I Imola
A Ancona
 
O Otranto
 
T Torino
E Empoli
A Ancona
T Torino
R Roma
O Otranto
 
E Empoli
R Roma
O Otranto
I Imola
C Como
O Otranto

La soluzione 'Eroicomico il Genere Satiricamente Epico È L'eroicomico E Cioè Quello Che Tratta Un Argomento Prosaico In Tono Epico E Si Dice Di Commedia O Teatro Eroico' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Satiricamente epico". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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