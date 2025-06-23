Satiricamente epico

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La soluzione di 132 lettere per la definizione 'Satiricamente epico' è 'Eroicomico il Genere Satiricamente Epico È L'eroicomico E Cioè Quello Che Tratta Un Argomento Prosaico In Tono Epico E Si Dice Di Commedia O Teatro Eroico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EROICOMICO Il genere satiricamente epico è l'eroicomico e cioè quello che tratta un argomento prosaico in tono epico e si dice di commedia o teatro eroico

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Satiricamente epico nei cruciverba: la soluzione di 132 lettere è Eroicomico il Genere Satiricamente Epico È L'eroicomico E Cioè Quello Che Tratta Un Argomento Prosaico In Tono Epico E Si Dice Di Commedia O Teatro Eroico

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Lettere, schema e soluzione Definizione: Satiricamente epico

Satiricamente epico Risposta: EROICOMICO IL GENERE SATIRICAMENTE EPICO È L'EROICOMICO E CIOÈ QUELLO CHE TRATTA UN ARGOMENTO PROSAICO IN TONO EPICO E SI DICE DI COMMEDIA O TEATRO EROICO

Lunghezza: 132 lettere

132 lettere Schema parole: 12-6-13-5-1-11-1-4-6-3-6-2-9-8-2-4-5-1-2-4-2-8-1-6-6

12-6-13-5-1-11-1-4-6-3-6-2-9-8-2-4-5-1-2-4-2-8-1-6-6 Schema utile: E______________ ______ _____________ _____ _ _'__________ _ ____ ______ ___ ______ __ _________ ________ __ ____ _____ _ __ ____ __ ________ _ ______ ______

E______________ ______ _____________ _____ _ _'__________ _ ____ ______ ___ ______ __ _________ ________ __ ____ _____ _ __ ____ __ ________ _ ______ ______ Inizia con: E

E Finisce con: O

Le 132 lettere della soluzione

E Empoli R Roma O Otranto I Imola C Como O Otranto M Milano I Imola C Como O Otranto - - - I Imola L Livorno G Genova E Empoli N Napoli E Empoli R Roma E Empoli S Savona A Ancona T Torino I Imola R Roma I Imola C Como A Ancona M Milano E Empoli N Napoli T Torino E Empoli E Empoli P Padova I Imola C Como O Otranto È - L Livorno ' - E Empoli R Roma O Otranto I Imola C Como O Otranto M Milano I Imola C Como O Otranto E Empoli C Como I Imola O Otranto È - Q Quarto U Udine E Empoli L Livorno L Livorno O Otranto C Como H Hotel E Empoli T Torino R Roma A Ancona T Torino T Torino A Ancona U Udine N Napoli A Ancona R Roma G Genova O Otranto M Milano E Empoli N Napoli T Torino O Otranto P Padova R Roma O Otranto S Savona A Ancona I Imola C Como O Otranto I Imola N Napoli T Torino O Otranto N Napoli O Otranto E Empoli P Padova I Imola C Como O Otranto E Empoli S Savona I Imola D Domodossola I Imola C Como E Empoli D Domodossola I Imola C Como O Otranto M Milano M Milano E Empoli D Domodossola I Imola A Ancona O Otranto T Torino E Empoli A Ancona T Torino R Roma O Otranto E Empoli R Roma O Otranto I Imola C Como O Otranto

La soluzione 'Eroicomico il Genere Satiricamente Epico È L'eroicomico E Cioè Quello Che Tratta Un Argomento Prosaico In Tono Epico E Si Dice Di Commedia O Teatro Eroico' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Satiricamente epico". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.