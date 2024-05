Lo è un atto molto valoroso

Aggettivo

Curiosità su: Il nudo eroico o nudità ideale è un concetto dell'arte e della cultura classica che si propone di descrivere l'utilizzo del corpo umano nudo soprattutto, ma non solo, nella scultura greca; con esso si vuole indicare che il soggetto umano apparentemente mortale raffigurato nella scultura è in realtà un essere semi-divino, ossia un Eroe. Questa convenzione ha avuto il suo inizio durante il periodo della Grecia arcaica (800-480 a.C.) ed in seguito adottato anche dalla scultura ellenistica e dalla scultura romana. Il concetto ha operato sia per i ritratti di figure maschili che per quelli di figure femminili (nei ritratti di Venere e altre dee). Particolarmente in alcuni esempi romani ci ha potuto portare alla strana giustapposizione tra un gusto iper-realistico (difetti fisici o elaborate acconciature femminili) con la visione idealizzata del "corpo divino" in perfetto stile greco. Come concetto è stato modificato fin dalla sua nascita con altri tipologie di nudità appartenenti alla scultura classica, ad esempio la nudità (che richiama al pathos) dei valorosi combattenti sconfitti in battaglia dai nemici barbari, come il Galata morente.

eroico m sing

capace di atti di enorme coraggio, volontà o sacrificio

Sillabazione

e | ròi | co

Etimologia / Derivazione

da eroe

Sinonimi

epico, leggendario, mitico, favoloso

coraggioso, valoroso, prode, intrepido, glorioso

grandioso, grande, nobile; eccezionale, straordinario

Contrari

vigliacco, vile

meschino, gretto

Parole derivate

eroicamente, eroicità, eroicizzare, eroicomico

Termini correlati