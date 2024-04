La Soluzione ♚ Si occupa di turismo in Italia

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Si occupa di turismo in Italia. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ENIT

Curiosità su Si occupa di turismo in italia: – se stai cercando altri significati, vedi turismo (disambigua). il turismo è l'insieme di attività e di servizi relativi a viaggi e soggiorni compiuti... L'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo, che ha mantenuto il nome breve ENIT dell'Ente Nazionale italiano per il turismo, suo predecessore, è un ente pubblico economico italiano che opera nella promozione dell'offerta turistica dell'Italia.

