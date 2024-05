Significato della soluzione per: Si occupa di fattacci

Nel momento in cui le notizie sono lanciate dalle agenzie, sono tutte “fatti di cronaca”. La cronaca è uno dei settori principali dell'attività giornalistica. Tali settori, oltre alla cronaca stessa, sono: politica, esteri, economia, cultura, spettacoli e sport. La redazione di un quotidiano registra i fatti secondo l'ordine in cui avvengono. Spetta al giornale assegnare ad esse una categoria ed organizzarle in settori prestabiliti.

Italiano: Sostantivo: cronaca f sing (pl.: cronache) . narrazione di eventi passati, esposti secondo il loro corretto ordine temporale Cesare tenne una cronaca fedele delle sue conquiste nel De Bello Gallico.. (giornalismo) la sezione di un giornale (o telegiornale) dedicata all'esposizione dei più rilevanti eventi del giorno cronaca nera; cronaca rosa, cronaca sportiva. non leggo mai la cronaca, del giornale mi interessano solo gli articoli di costume e cultura.