Significato della soluzione per: La scienza che si occupa dei circuiti integrati

L'elettronica è la scienza e la tecnica concernente l'emissione e la propagazione degli elettroni nel vuoto o nella materia; in quanto scienza è una branca della fisica, in particolare dell'elettrologia: nata come branca dell'elettrotecnica è oggi intesa come disciplina a sé, e può essere definita come "tecnica delle correnti deboli e di alta frequenza" differendo dall'elettrotecnica che è invece "la tecnica delle correnti forti e di bassa frequenza".

Italiano: Aggettivo, forma flessa: elettronica f sing . femminile di elettronico. Sostantivo: elettronica ( approfondimento) f sing (pl.: elettroniche) . (elettronica) (informatica) (tecnologia) (ingegneria) disciplina scientifica e tecnica che studia le proprietà degli elettroni e le loro applicazioni pratiche. complesso di conoscenze e tecniche per produrre componenti, apparati e sistemi per regolare il passaggio di elettricità, molto spesso in forma di segnali informativi elettronica analogica: studio della produzione di segnali elettrici continui, che trasmettono informazioni molto vicine a quelle reali.