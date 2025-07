Non giungere puntuali nei cruciverba: la soluzione è Tardare

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Non giungere puntuali' è 'Tardare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TARDARE

Curiosità e Significato di Tardare

Vuoi sapere di più su Tardare? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Tardare.

Perché la soluzione è Tardare? Tardare significa arrivare in ritardo rispetto al momento stabilito o previsto. È un termine che indica una dilazione nel rispetto di un appuntamento, di una scadenza o di un orario. Essere in ritardo può capitare per vari motivi, ma spesso si cerca di evitare questa situazione per rispetto degli altri e delle regole. Quindi, essere puntuali è importante per mantenere ordine e rispetto reciproco.

Come si scrive la soluzione Tardare

Stai cercando la risposta alla definizione "Non giungere puntuali"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

A Ancona

R Roma

D Domodossola

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E L E S E M Mostra soluzione



