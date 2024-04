La Soluzione ♚ Mitico fratello di Giocasta

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Mitico fratello di Giocasta. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CREONTE

Curiosità su Mitico fratello di giocasta: Si era compiuta. alla notizia della morte di laio i tebani elessero come re creonte, fratello di giocasta, il quale fece annunciare che avrebbe ceduto... Creonte (in greco antico: , Kréon) è un personaggio della mitologia greca. Re di Tebe, era figlio di Meneceo e padre di Emone e di un altro Meneceo. Era inoltre fratello di Giocasta, moglie di Laio e poi madre e sposa di Edipo.

