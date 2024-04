La Soluzione ♚ L infelice figlio di Giocasta

La soluzione di 5 lettere per la definizione: L infelice figlio di Giocasta. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : EDIPO

Curiosità su L infelice figlio di giocasta: E per volontà di afrodite) era stato preparato un destino infelice che prevedeva di divenire adultere, di doversi sposare più volte e di dover soffrire... Edipo (in greco antico: dp, Oidípus, che significa "dai piedi gonfi" da d òidos "rigonfiamento" e p pus "piede"; in latino Oedipus) è un eroe della mitologia greca.

