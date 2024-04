La Soluzione ♚ Poeta elegiaco greco del VII secolo a C

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Poeta elegiaco greco del VII secolo a C. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TIRTEO

Curiosità su Poeta elegiaco greco del vii secolo a c: greco antico: a, alkâios, in latino alcaeus; mitilene, 630 a.c. circa – ...) è stato un poeta greco antico, vissuto tra il vii e il vi secolo a... Tirteo (in greco antico: ta, Tyrtâios; ... – ...; fl. circa 640 a.C. o 633 a.C.) è stato un poeta greco antico, vissuto nel VII secolo a.C..

