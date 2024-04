La Soluzione ♚ Rolando noto baritono

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Rolando noto baritono. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PANERAI

Curiosità su Rolando noto baritono: Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi rolando (disambigua). rolando è un nome proprio di persona italiano maschile. maschili: rollando... L'Orologeria G. Panerai & C. è una società di orologeria con sede a Firenze e specializzata nella produzione di orologi subacquei. Dal 1972 la denominazione di azienda è Officine Panerai, decisione presa da Dino Zei, amministratore e direttore dell'epoca. La proprietà della società è passata nel 1997 alla holding finanziaria svizzera Richemont, portando la produzione da poche centinaia di pezzi annuali alle decine di migliaia attuali. I possessori e appassionati di questa firma sono chiamati Paneristi: esistono loro circoli in tutto il mondo.

Altre Definizioni con panerai; rolando; noto; baritono;