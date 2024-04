La Soluzione ♚ Insetto aculeato

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Insetto aculeato. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : VESPA

Curiosità su Insetto aculeato: Terebrantia e aculeata. i primi sono imenotteri forniti di terebra con funzione di ovideposizione, in gran parte costituiti da insetti parassitoidi o... La Vespa è un modello di scooter della Piaggio, brevettato il 23 aprile del 1946, su progetto dell'ingegnere aeronautico Corradino D'Ascanio. Si tratta di uno dei prodotti di disegno industriale più famosi al mondo nonché più volte utilizzato come simbolo del design italiano. La Vespa è stata esposta nei musei di design, arte moderna, scienza & tecnica e trasporti di tutto il mondo. Fa parte della collezione permanente del Triennale Design Museum di Milano e del MoMA di New York.

Altre Definizioni con vespa; insetto; aculeato;