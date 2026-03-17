Assomiglia all ape

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Assomiglia all ape' è 'Vespa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VESPA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Assomiglia all ape" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Assomiglia all ape". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Vespa? La vespa è un insetto appartenente alla famiglia degli imenotteri, caratterizzato da un corpo sottile e allungato, spesso di colore giallo e nero. La sua forma richiama quella di un’ape, anche se la vespa ha un aspetto più snello e meno peloso. A differenza delle api, le vespas sono più aggressive e meno interessate alla produzione di miele. La loro presenza è frequente in ambienti esterni, dove cercano cibo e luoghi di nidificazione.

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Assomiglia all ape nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Vespa

Se la definizione "Assomiglia all ape" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Assomiglia all ape" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Vespa:

V Venezia E Empoli S Savona P Padova A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Assomiglia all ape" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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