La Soluzione ♚ Estro vivacità

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Estro vivacità. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : BRIO

Curiosità su Estro vivacita: Solito seguire regole rigide o abitudini prefissate, preferendo assecondare l'estro e l'ispirazione del momento. la sua ricerca quasi maniacale della perfezione... Sergio Brio (Lecce, 19 agosto 1956) è un ex calciatore e allenatore di calcio italiano, di ruolo difensore. Legò il suo nome principalmente alla Juventus, squadra in cui militò per oltre un decennio in qualità di stopper, divenendo tra i pilastri di un blocco difensivo – ritenuto tra i migliori della storia dello sport – che lo vide affiancato, tra gli anni 70 e 80 del XX secolo, a compagni di reparto quali Gaetano Scirea, Claudio Gentile e Antonio Cabrini, davanti a portieri come Dino Zoff e Stefano Tacconi. Coi bianconeri, di cui fu anche capitano, vinse tra l'altro quattro titoli di campione d'Italia e tutte e cinque le competizioni UEFA ...

Altre Definizioni con brio; estro; vivacità;