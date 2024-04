La Soluzione ♚ Estro creativo La definizione e la soluzione di 4 lettere: Estro creativo. VENA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su estro creativo: Una vena, in anatomia, è un vaso sanguigno che conduce il sangue verso il cuore. La maggior parte delle vene trasporta il sangue privo di ossigeno (o meglio, con una concentrazione minore di ossigeno) dai tessuti al cuore, ad eccezione delle vene polmonari e delle vene ombelicali, che trasportano il sangue ossigenato verso il cuore. Sono vene anche quei vasi che costruiscono un proprio distretto vascolare: come ad esempio i vasi del sistema portale enterico ed il sistema portale ipofisario. Le arterie invece sono i vasi che portano il sangue ossigenato dal cuore ai tessuti. Le vene sono dotate di una muscolatura meno spessa rispetto alle arterie e in genere si trovano più vicine alla pelle. Questi vasi sanguigni possono essere dotati di valvole per prevenire il reflusso sanguigno. Le vene contengono la maggior parte del volume sanguigno, circa il 60%. Altre Definizioni con vena; estro; creativo; Screziati striati come certi marmi; Reale maestosa reggia nei pressi di Torino; Lavorano secondo l estro; Crea secondo estro; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Estro creativo

VENA

