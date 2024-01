La definizione e la soluzione di: Lavorano secondo l estro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Dell'insegnamento accademico, tuttavia, non lasciava posto all'esuberanza del suo estro artistico, tanto che quando nel febbraio del 1886 egli prese parte a un...

Con artista si indica generalmente una persona la cui attività si esprime nel campo dell'arte. Nel senso più ampio l'artista è una persona che esprime la sua personalità attraverso un mezzo che può essere un'arte figurativa o performativa. La parola viene usata anche come sinonimo di creativo.

In un senso più stretto si definisce artista un creatore di opere dotate di valore estetico nei campi della cosiddetta cultura alta, come la pittura, la musica, l'architettura, il disegno, la moda, la scrittura, la scultura, la danza, la regia (cinematografica, teatrale e televisiva), la fotografia, la recitazione. Inoltre, è artista anche chi opera nel settore dell’arte culinaria, soprattutto in pasticceria.

Il termine artista è adottato anche dalle compagnie di balletto, per indicare un ballerino appena arrivato nella compagnia o non di grande talento, successivamente il grado può cambiare in primo artista.

Italiano

Sostantivo, forma flessa

artisti m pl

plurale di artista

Sillabazione

ar | tì | sti

Etimologia / Derivazione

vedi artista

Citazione

Sinonimi

pittori, scultori, musicisti, scrittori, poeti

attori, cantanti

(per estensione) (in uno sport, una disciplina) maestri, maghi; esteti

Parole derivate