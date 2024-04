La Soluzione ♚ Essere simile

La soluzione di 13 lettere per la definizione: Essere simile. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : RASSOMIGLIARE

Curiosità su Essere simile: Disambiguazione – se stai cercando il concetto di essere vivente, vedi organismo vivente. quello dell'essere è un tema che attraversa tutta la storia della... In biologia, la specie è alla base della classificazione degli organismi viventi, essendo il livello tassonomico obbligatorio gerarchicamente più basso. La scelta di un criterio univoco e universale per identificare le specie è però difficile, soprattutto in quanto esse sono entità non statiche, ma che si modificano nel tempo e nello spazio e, pertanto, ciò che osserviamo è un momento di un processo evolutivo che è in realtà continuo; da qui la difficoltà a creare confini certi e di conseguenza l'incertezza nella definizione. Quello di specie è un concetto multidimensionale, derivante da un analogo significato filosofico, sotto il quale ...

Altre Definizioni con rassomigliare; essere; simile;