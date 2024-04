La Soluzione ♚ Può essere ceduo

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Può essere ceduo. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : BOSCO

Curiosità su Puo essere ceduo: Il ceduo (dal latino caedo, "io taglio") è una forma di governo del bosco che si basa sulla capacità di alcune piante di emettere ricacci se tagliate... Il bosco (o selva) è un'area di superficie terrestre con estensione minima di 0,2 ettari, formata da un'associazione vegetale di alberi selvatici di alto fusto e di arbusti ed erbe che costituiscono il sottobosco. Quando un bosco è caratterizzato da superficie e densità maggiori, si parla più propriamente di foresta, nonostante a livello legale e normativo i termini bosco, foresta e selva siano equiparati. Si distinguono vari tipi di bosco a seconda di alcuni fattori quali: la natura delle piante che lo costiuiscono (di querce, di faggi...); il numero delle specie che lo costituiscono (puri o misti); l'origine (naturali o artificiali); la ...

Altre Definizioni con bosco; essere; ceduo;