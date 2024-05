Trovarsi essere sul posto

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Verbo

Intransitivo

Curiosità su: Staré (in ungherese Sztára) è un comune della Slovacchia facente parte del distretto di Michalovce, nella regione di Košice.

stare (vai alla coniugazione)

essere in un posto senza muoversi essere in una determinata condizione stare a dieta significa ridurre le calorie di ingresso e aumentarne il consumo con il movimento (gergale) avere una relazione amorosa (per estensione) vivere in un luogo (familiare) avere una responsabilità specifica in merito ad un lavoro, a business, ad affari in genere oppure per quanto concerne qualsiasi compito preciso Sta a noi presentare ufficialmente il nuovo SUV

Sillabazione

stà | re

Pronuncia

Pronuncia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

Etimologia / Derivazione

STARE (Latino = stare) deriva dal termine sanscrito = “STHA” che significa: stare fermo, stare, rimanere, esistere, essere presente, mentre come aggettivo indica: che sta, che sta fermo, situato. STHA dà origine al sostantivo ASTHANA che significa: posto, base, terra e al termine STHANA che designa: l’atto di stare fermo, posizione, condizione, grado, luogo, regione. Da STHANA derivano i toponimi quali: AfghaniSTAN, cioè il luogo o la regione dove “STANNO” gli Afghani e UzbekiSTAN, KazakiSTAN, TukmeniSTAN, etc., cioè le regioni abitate dagli uzbeki, kazaki, turkmeni, etc.

Sinonimi

arrestarsi, bloccarsi, essere fermo, fermarsi, indugiare, restare immobile, rimanere, stazionare, trattenersi

entrarci, essere collocato, essere situato, trovar posto, trovarsi,

abitare, alloggiare, aver sede, essere, dimorare, risiedere, soggiornare, situarsi, stazionare, trovarsi, vivere

amoreggiare, convivere, flirtare

essere in procinto, essere sul punto

consistere, dipendere, spettare a, toccare a

attenersi, rispettare, seguire

aderire, partecipare, parteggiare, propendere, schierarsi

accettare, acconsentire, aggregarsi, approvare, esser d’accordo, uniformarsi

conservarsi, mantenersi, sentirsi

perdurare, permanere, restare, sostare

competere

essere, presentarsi,

(pop.) costare

Contrari

andare, muoversi, spostarsi, uscire, venire

cambiare casa, trasferirsi, traslocare

rompere, separarsi, troncare

essere esentato

allontanarsi, andarsene, discostarsi, partire,

abbandonare, rinnegare, ritirarsi

contestare, criticare, discordare, divergere

disapprovare, dissociarsi, trasgredire, violare

Parole derivate

benestare, contrastare, restare, sottostare, sovrastare

lasciar stare: raramente utilizzata, è espressione che allude ad evitare qualcosa che non si vuole





Proverbi e modi di dire