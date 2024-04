La Soluzione ♚ Essere causa

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Essere causa. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CAGIONARE

Curiosità su Essere causa: Disambiguazione – se stai cercando il concetto di essere vivente, vedi organismo vivente. quello dell'essere è un tema che attraversa tutta la storia della... La zona rossa del super vulcano dei Campi Flegrei, delimita l'area a maggior rischio vulcanico nella parte occidentale della città di Napoli e dei comuni limitrofi. Premesso che non è possibile prevedere deterministicamente un'eruzione, così come non è dato di sapere in anticipo la taglia di un evento eruttivo, in caso di allarme vulcanico l'evacuazione preventiva della popolazione dalla zona rossa secondo le modalità previste dal piano di evacuazione, rimane l'unica strategia possibile per tutelare l'incolumità dei residenti. Occorre dire che il settore flegreo è altresì interessato dal fenomeno del bradisismo. Questo fenomeno millenario ...

Altre Definizioni con cagionare; essere; causa;