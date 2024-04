La Soluzione ♚ Deve essere risolto

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Deve essere risolto. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PROBLEMA

Curiosità su Deve essere risolto: Dell'antagonista deve inizialmente essere maggiore di quella del protagonista. la trama principale si concentra su un mistero che deve essere risolto. la costruzione... Un problema, comunemente inteso, è un ostacolo che rende difficile raggiungere un determinato obiettivo o soddisfare una certa esigenza, frapponendosi tra la volontà dell'individuo, da una parte, e la possibilità o la determinazione di intervento sulla realtà oggettiva, dall'altra, tale da concludere il percorso che conduce al conseguimento di una meta che rappresenta la soluzione. In senso più specifico con questo termine ci si riferisce ad una qualsiasi situazione o condizione che è irrisolta e che presenta delle difficoltà per la sua soluzione.

