La Soluzione ♚ Può essere patinata

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Può essere patinata. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CARTA

Curiosità su Puo essere patinata: Quando la carta deve essere stampata su entrambi i lati, come avviene nel caso delle riviste patinate o dei libri. la carta patinata viene utilizzata soprattutto... La carta è un materiale igroscopico, composto da materie prime soprattutto vegetali, unite per feltrazione ed essiccate. Si presenta nella forma di fogli sottili. Può essere arricchito da collanti, cariche minerali, coloranti e diversi additivi.

