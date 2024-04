La Soluzione ♚ Ciò che si deve

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Ciò che si deve. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : DEBITO

Curiosità su Cio che si deve: L'evento che voleva prevenire. per profezia che si autoadempie deve intendersi, secondo la definizione del sociologo statunitense robert k. merton, che introdusse... Il debito pubblico, attualmente, in economia è il debito dello Stato nei confronti di altri soggetti economici nazionali o esteri - quali individui, imprese, banche o Stati esteri - che hanno sottoscritto un credito allo Stato nell'acquisizione di obbligazioni o titoli di stato (in Italia BOT, BTP, CCT, CTZ e altri) destinati a coprire il fabbisogno monetario di cassa statale. È altresì il deficit pubblico esposto nel bilancio dello Stato, cumulato negli anni e sommato ai relativi interessi.

