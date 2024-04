La Soluzione ♚ Cucinato in forno con la besciamella

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Cucinato in forno con la besciamella. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : GRATINATO

Curiosità su Cucinato in forno con la besciamella: Ortiche), condite a strati alternati di ragù bolognese, besciamella, burro e parmigiano e passate al forno. fuori dall'emilia e all'estero questo piatto viene... Il finocchio (Foeniculum vulgare Mill.) è una pianta erbacea mediterranea della famiglia delle Apiaceae (Ombrellifere).Conosciuto fin dall'antichità per le sue proprietà aromatiche, la sua coltivazione orticola sembra che risalga al XVI secolo.

Altre Definizioni con gratinato; cucinato; forno; besciamella;