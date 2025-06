Può esserlo un piatto con una crosticina croccante nei cruciverba: la soluzione è Gratinato

GRATINATO

Curiosità e Significato di Gratinato

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Gratinato, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Gratinato? Il termine gratinato descrive un piatto che, durante la cottura, si forma una crosticina dorata e croccante sulla superficie, di solito grazie all'uso di formaggio, pangrattato o burro. È una tecnica molto apprezzata per rendere i piatti più gustosi e invitanti, come le verdure, le patate o il pesce. Un modo semplice per aggiungere sapore e consistenza ai tuoi piatti preferiti.

Come si scrive la soluzione Gratinato

Hai davanti la definizione "Può esserlo un piatto con una crosticina croccante" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

G Genova

R Roma

A Ancona

T Torino

I Imola

N Napoli

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

V I O T E S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SOVIET" SOVIET

