Verdure: cucinate in forno con la besciamella nei cruciverba: la soluzione è Gratinate

Sara Verdi | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Verdure: cucinate in forno con la besciamella' è 'Gratinate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GRATINATE

Curiosità e Significato di Gratinate

Conosci Gratinate più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba

Verdure : cucinate in forno con la besciamellaLo sono le verdure cotte al forno con la besciamellaCucinato in forno con la besciamellaQuelle al forno si preparano con ragù e besciamellaUna venditrice di verdure

Come si scrive la soluzione Gratinate

Hai trovato la definizione "Verdure: cucinate in forno con la besciamella" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Le 9 lettere della soluzione Gratinate:
G Genova
R Roma
A Ancona
T Torino
I Imola
N Napoli
A Ancona
T Torino
E Empoli

