La soluzione di 12 lettere per la definizione: Che non può essere censurato nè criticato. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : INECCEPIBILE

In oblivion, ma che sarebbero poi stati risolti con una patch distribuita da bethesda il 5 marzo 2009. il videogioco è stato censurato in australia dall'office... The Sentinel - Il traditore al tuo fianco (The Sentinel) è un film del 2006, diretto da Clark Johnson. Il film è un thriller ispirato al romanzo dell'ex agente segreto Gerald Petievich, con protagonisti Michael Douglas, Kiefer Sutherland, Eva Longoria e Kim Basinger.

