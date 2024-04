La Soluzione ♚ Artigiana con ago e filo

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Artigiana con ago e filo. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SARTA

Curiosità su Artigiana con ago e filo: Ad un ago senza la cruna. spoletta (filo) o spagnoletta è un formato di stoccaggio di filo usato per il cucito. spugna tessuto con anelli di filo che gli... Il sarto (al femminile sarta) è un mestiere dell'artigianato e la persona che lo svolge viene chiamato anche sartore o sartora. La parola, deriva dalla lingua latina sartor che si ricollega alla parola sarcire ovvero restaurare.

Altre Definizioni con sarta; artigiana; filo;