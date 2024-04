La Soluzione ♚ Spezzatino tipico della cucina ungherese

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Spezzatino tipico della cucina ungherese. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : GULASCH

Curiosità su Spezzatino tipico della cucina ungherese: I nomi e una breve descrizioni dei piatti più famosi della cucina ungherese: pörkölt (spezzatino di carne a base di cumino e cipolla); halászlé (una zuppa... Gulasch è un adattamento tedesco dell'ungherese gulyás, aggettivo derivato da gulya "mandria di bovini", che nella gastronomia ungherese indica una preparazione utilizzata soprattutto per la carne bovina, ma adattabile anche per carne di pollo, carne ovina e perfino pesce, che si è poi diffusa in tutta l'Europa centro-orientale e centrale (da cui la grafia gulasch usata nei paesi di lingua tedesca; serbocroato e sloveno gulaš; romeno gulas; polacco gulasz; ceco e slovacco guláš).

