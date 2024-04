La Soluzione ♚ Intingolo speziato al vino rosso

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Intingolo speziato al vino rosso. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CIVET

Curiosità su Intingolo speziato al vino rosso: Tordi arrosto, uccellini con la polenta e poccen de salsa e fonsg secch (intingolo di salsa di pomodoro e funghi secchi): sempre secondo il manuale citato... Un civet è un ragù preparato con cipolla e altri bulbi commestibili da preparare con il vino rosso; corrisponde allo stufato italiano.

Altre Definizioni con civet; intingolo; speziato; vino; rosso;