La Soluzione ♚ Spazio vuoto

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Spazio vuoto. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CAVITÀ

Curiosità su Spazio vuoto: Lo spazio vuoto è un saggio sull'arte teatrale pubblicato dal regista peter brook nel 1968, a partire da una serie di conferenze tenute nelle università... La cavità glenoidea o fossa glenoidea della scapola è una parte della spalla. È una superficie articolare poco profonda e piriforme presente sull'angolo laterale della scapola. È diretta lateralmente in avanti, e si articola con la testa del omero. Ha una forma assimilabile ad un'ellisse, con diametro maggiore disposto lungo l'asse verticale. Il diametro trasversale è maggiore inferiormente, conferendo alla sezione della cavità glenoidea un tipico aspetto piriforme (a forma di pera). Questa cavità articolandosi con l'omero costituisce l'articolazione gleno-omerale. Questo tipo di articolazione è di tipo sinoviale (diartrosi), ...

