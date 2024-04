La Soluzione ♚ Rifugi per imbarcazioni

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Rifugi per imbarcazioni. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : BAIE

Curiosità su Rifugi per imbarcazioni: Maestria: imbarcazioni efficienti ed affidabili, robuste e leggere, tali da solcare i mari con affidabilità e sicurezza. il declino del porto rifugio inizia... Una baia è un'insenatura costiera poco estesa, generalmente meno di un golfo, che presenta un'entrata dal mare o dal lago talvolta stretta ma anche larga e che poi penetra profondamente nell'entroterra. Nei toponimi di origine anglosassone, si usa il termine "baia" anche per specchi d'acqua ampi come golfi o come mari, dato che l'inglese bay indica insenature anche molto vaste, rispetto al corrispettivo termine italiano. La baia di Hudson ad esempio è molto più grande di altri specchi acquei definiti "mari", come il mare Adriatico, il Mar Tirreno e il Mar Ionio.

