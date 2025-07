Sono vaste quelle di Hudson e di Baffin nei cruciverba: la soluzione è Baie

Home / Soluzioni Cruciverba / Sono vaste quelle di Hudson e di Baffin

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Sono vaste quelle di Hudson e di Baffin' è 'Baie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BAIE

Curiosità e Significato di Baie

La soluzione Baie di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Baie per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Baie? Le baie sono ampie insenature o rientranze lungo le coste, spesso profonde e protette, che si formano dall’erosione delle terre da parte delle onde. Sono luoghi ideali per i porti naturali e offrono rifugio alle imbarcazioni. Quindi, quando si parla di vaste aree come quelle di Hudson e Baffin, ci si riferisce a grandi baie che si estendono lungo le coste artiche, caratterizzate da acque calme e spazio per molte attività marine.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sono uguali all originaleI bei sono originaliSono vicine in quotaSono doppie nei rinfreschiSono formate da spire di spago o di lana

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Baie

La definizione "Sono vaste quelle di Hudson e di Baffin" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

A Ancona

I Imola

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A O G O O N M I E L O Z Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OMOLOGAZIONE" OMOLOGAZIONE

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.