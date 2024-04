La Soluzione ♚ Imbarcazioni veneziane

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Imbarcazioni veneziane. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : GONDOLE

Curiosità su Imbarcazioni veneziane: Wikimedia commons contiene immagini o altri file su imbarcazioni veneziane venice explorer - barche veneziane, su venicexplorer.net. portale trasporti portale... La góndola (in veneziano gondola, ['gondoa], forse derivato dal greco medievale da, tipo di barca simile) è un'imbarcazione tipica della laguna di Venezia. Per le sue caratteristiche di manovrabilità e velocità è stata, fino all'avvento dei mezzi motorizzati, l'imbarcazione veneziana più adatta al trasporto di persone in una città come Venezia, le cui vie acquee sono sempre state quelle più usate per i trasporti.

