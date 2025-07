Tratti di mare chiuso nei cruciverba: la soluzione è Baie

BAIE

Curiosità e Significato di Baie

Approfondisci la parola di 4 lettere Baie: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Baie? Le tratti di mare chiuso sono zone costiere protette da promontori o insenature, creando ambienti tranquilli e sicuri. La parola giusta per descriverli è BAIE, ampie insenature che offrono riparo alle imbarcazioni e un paesaggio suggestivo, ideale per nuotare e rilassarsi. Un esempio perfetto di come la natura crei ambienti di grande bellezza e funzionalità.

Come si scrive la soluzione Baie

La definizione "Tratti di mare chiuso" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

A Ancona

I Imola

E Empoli

