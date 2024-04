La Soluzione ♚ Le antiche imbarcazioni con tre squadre di vogatori

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Le antiche imbarcazioni con tre squadre di vogatori.

Soluzione : TRIREMI

Curiosità su Le antiche imbarcazioni con tre squadre di vogatori: 190 e i 320 vogatori; questo basti a far capire quale era l'importanza delle quattro componenti. di seguito si riportano i principali tipi di galea utilizzati... La trireme (in greco antico: t, triéres al singolare, te al plurale) era un tipo di nave greca da guerra che utilizzava come propulsione, oltre alla vela, tre file di rematori (da cui deriva il nome greco) disposti su ciascuna delle due fiancate dello scafo.

