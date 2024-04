La Soluzione ♚ Un mese estivo

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Un mese estivo. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : AGOSTO

Curiosità su Un mese estivo: un mese con montalbano è una raccolta di trenta racconti di andrea camilleri, pubblicata per la prima volta nel 1998 dalla mondadori editore; nel 2018... Agosto è l'ottavo mese dell'anno secondo il calendario gregoriano, conta 31 giorni e si colloca nella seconda metà di un anno civile.

