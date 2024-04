La Soluzione ♚ Ha per capitale Sacramento

La soluzione di 10 lettere per la definizione: Ha per capitale Sacramento. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CALIFORNIA

Curiosità su Ha per capitale sacramento: Fiume sacramento e dell'american river nella porzione settentrionale della california central valley, conosciuta come valle del sacramento. ha un porto... La California (/kali'frnja/, in spagnolo [kali'fonja]; in inglese , [kæ'fnj]) (sigla CA) è uno Stato federato degli Stati Uniti d'America situato nel sud della West Coast, affacciato sull'Oceano Pacifico, che occupa una parte dell'omonima regione geografica (la Bassa California appartiene al Messico). Confina con l'Oregon a nord, con Nevada e Arizona a est, e con lo Stato messicano della Bassa California a sud. Con circa 39,2 milioni di abitanti, è il più popoloso Stato degli Stati Uniti, e con i suoi 423970 km² di estensione è il terzo per superficie ed è variegato sia per geografia fisica sia da un punto di vista demografico. ...

